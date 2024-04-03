كندا تدين قصف “إسرائيل” عمال إغاثة دولية في غزة وتطالب بإجراء تحقيق

أوتاوا-سانا

أدانت كندا جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريقاً من العاملين في منظمات إغاثة دولية في غزة، وطالبت بإجراء تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله: “إنه من غير المقبول على الإطلاق مهاجمة عمال الإغاثة”، مضيفاً: “هذا شيء لم يكن ينبغي أن يحدث أبداً، ونحن نشعر بالحزن تجاه تعرض الناس للأذى لمواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة للغاية في غزة.. من الواضح أننا بحاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر”.

وأشار ترودو إلى أنه يجب أن يكون هناك “وضوح بشأن كيفية حدوث ذلك”، مجدداً الدعوة لوقف العدوان على غزة.

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