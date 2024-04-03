مأدبة إفطار رمضانية لذوي الشهداء وجرحى الحرب وعاملين في القطاع الصحي في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين باللاذقية بالتعاون مع فعاليات من المجتمع الأهلي مساء اليوم، مأدبة إفطار رمضانية دعت إليها عدداً من الجرحى وذويهم، وذوي الشهداء وعاملين في القطاع الصحي.

وبيّن راعي كنيسة اللاتين الأب فادي عازر في تصريح لمراسل سانا أن المأدبة التي تقام للعام الثالث على التوالي، تحمل رسالة المحبة والتآخي بين السوريين، وهي لوحة فسيفسائية تعكس تعاضد وتلاحم أبناء الشعب السوري الواحد.

من جهته أشار منظم المبادرة بشار بيطار إلى أن إقامة المأدبة كانت إجلالاً وتقديراً لتضحيات ذوي الشهداء وجرحى الحرب وعائلاتهم وتقديم الشكر لهم على ما قدموه في سبيل الوطن ورفع راية النصر، لافتاً إلى أنه تمت دعوة ممرضين من القطاع الصحي لتكريمهم أيضاً على عملهم الدؤوب والمتواصل في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة في ظل الظروف الماضية التي أصابتها من كوارث وآخرها الزلزال الذي ضرب المحافظة العام الماضي.

واعتبرت هيام خضر من مجموعة شقائق النعمان الخيرية أنها لمة الخير في شهر الخير، حيث يتشارك الجميع الطعام على مأدبة واحدة وتدخل الفرحة إلى قلوب أبناء الشهداء وأهاليهم.

حضر المأدبة محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال وأمين فرع الحزب المهندس هيثم إسماعيل ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وقائد الشرطة اللواء عبدو كرم.

ديمة حشمة

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