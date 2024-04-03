عبد اللهيان لغوتيريش: نطالب برد واضح من مجلس الأمن الدولي بإدانة استهداف الكيان الصهيوني للقنصلية الإيرانية بدمشق

طهران-سانا

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن برد مناسب وواضح بإدانة جريمة الكيان الصهيوني الإرهابية باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولفت عبد اللهيان خلال الاتصال إلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

من جهته أعرب غوتيريش عن تعازيه وإدانته لهذه الجريمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أدان في وقت سابق اليوم استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، داعياً إلى احترام القانون الدولي كما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

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