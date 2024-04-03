الانتهاء من تركيب خط إنتاج جديد في مخبز جاسم بريف درعا الشمالي

درعا-سانا

انتهى فرع المؤسسة العامة للمخابز بدرعا من تركيب خط إنتاج جديد في مخبز جاسم بريف درعا الشمالي.

مدير الفرع المهندس حميدي خليل ذكر في تصريح لمراسلة /سانا/ أنه بهدف تطوير وتحسين صناعة الرغيف وإنتاج خبز ضمن المواصفات المطلوبة، وضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديث المخابز وخطوط إنتاجها وإعادة تأهيلها تم تركيب خط إنتاج جديد في مخبز جاسم الذي يعمل بنظام الإدارة ووضعه بالخدمة بعد أن كان الخط القديم كثير الأعطال ومتهالكاً ولا يلبي حاجة المواطنين من الخبز والجودة المطلوبة بالإنتاج.

ولفت خليل إلى أن التجربة الأولية للخط كانت ناجحة، والعمل يجري وفق المعايير المطلوبة، مبيناً أنه سيتم وضع الخط الجديد في الخدمة خلال هذا الأسبوع.

وأوضح خليل أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تبلغ /12/ طن دقيق يومياً.

ليلى حسين

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