الضحاك: سورية تحمّل مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركاءهم في الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تبعات الاعتداءات المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وقفة تضامنية في نواكشوط تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
2024-04-02
الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف القنصلية الإيرانية في سورية
2024-04-02
بيلاروس تدين الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق
2024-04-02
السفير الضحاك: الكيان الإسرائيلي العائق الوحيد أمام إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
2024-04-02
باكستان تدين الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق
2024-04-02
صباغ خلال لقائه السفير الأرميني: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية وأرمينيا في المجال البرلماني
2024-04-02
الرئاسة الروسية: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل عدواني ينتهك القانون الدولي
2024-04-02
محليات
وزير الصحة: 4 شهداء و13 جريحاً من السوريين جراء الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
2024-04-02
استشهاد مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حماة باستهداف سيارته بعبوة ناسفة
2024-04-02
مجلس عزاء بحلب لشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-02
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي حار
2024-04-02
بمناسبة اليوم العالمي للتوحد… ورشة عمل حول تقديم أفضل الخدمات لأطفال اضطراب طيف التوحد
2024-04-02
فريق هيل- سيريا مستمر بتوزيع وجبات الإفطار والسحور على الأسر المحتاجة في دمشق
2024-04-02
المهندس عرنوس خلال زيارته السفارة الإيرانية بدمشق: ندين جريمة كيان الاحتلال ونؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع إيران
2024-04-02
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية للفنون القتالية بلعبة الجوجستو للبراعم
2024-04-01
بيسان جمول موهبة صاعدة في كرة المضرب
2024-04-01
ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
2024-03-31
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي
2024-03-31
بعد تألقها محلياً… سمرة النداف تطمح للعالمية في المواي تاي- فيديو
2024-03-31
قبل نهايته بأربع جولات… لقب الدوري الممتاز لكرة القدم يحسمه الفتوة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه
2024-03-31
فولهام يتعادل مع شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم
2024-03-30
اقتصاد
في حمص… افتتاح “بازار دعم نشاط المرأة” بدورته التاسعة
2024-04-02
زراعة حمص: الحالة العامة للقمح جيدة والإصابات دون العتبة الاقتصادية
2024-04-02
خلال يومين في حمص… 81 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية متنوعة
2024-04-02
بدء زراعة محاصيل الخضار الصيفية في درعا
2024-04-02
تمديد بيع الأسمدة الآزوتية في إزرع بدرعا حتى نهاية الشهر الحالي
2024-04-02
التسليف الشعبي يتيح السحب عبر بطاقاته من 14 مصرفاً
2024-04-01
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
2024-04-01
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يعزي الرئيس الإيراني بشهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
وزير الصحة: 4 شهداء و13 جريحاً من السوريين جراء الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
السفير الضحاك: الكيان الإسرائيلي العائق الوحيد أمام إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
صباغ خلال لقائه السفير الأرميني: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية وأرمينيا في المجال البرلماني
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات
مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية ومتابعة الإجراءات لإنجاح موسم الحج
دعم المنشآت الصحية في سورية محور مباحثات الغباش مع منظمة أممية
بمناسبة عيد الفطر.. تعطيل الجهات العامة اعتباراً من 7 وحتى 13 من نيسان الجاري
شهداء وجرحى جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق
الضحاك: سورية تحمّل مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركاءهم في الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تبعات الاعتداءات المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار
2024-04-02
2024-04-02
hadeil
سابق
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة من بداخله من سوريين وإيرانيين وعدد من المارة
انظر ايضاً
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة من بداخله من سوريين وإيرانيين وعدد من المارة
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