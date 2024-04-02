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مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة من بداخله من سوريين وإيرانيين وعدد من المارة

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الضحاك: سورية تحمّل مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركاءهم في الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تبعات الاعتداءات المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار

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