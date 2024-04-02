مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة من بداخله من سوريين وإيرانيين وعدد من المارة