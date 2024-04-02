الرئيس الأسد يعزي الرئيس الإيراني بشهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، قدم خلاله أصدق التعازي باستشهاد عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم الوحشي القذر الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأعرب الرئيس الأسد باسمه وباسم الشعب السوري عن عميق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل لعائلات الشهداء وللشعب الإيراني العزيز.

وأكد الرئيس الأسد أن ما قام به الكيان الصهيوني من استهداف لمقر بعثة دبلوماسية في منطقة تعج بالمدنيين ليس بالأمر المستغرب، فهذا الكيان بُني على القتل وسفك الدماء والتهجير والسلب، وما الإبادات الجماعية والمجازر المستمرة في غزة منذ أكثر من ستة أشهر إلا أوضح دليل على همجية هذا الكيان.

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