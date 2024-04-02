مأدبة إفطار لعمال النظافة في مدينة الحسكة تقديراً لجهودهم بالعمل

الحسكة-سانا

أقامت محافظة الحسكة مأدبة إفطار لـ 100 عامل نظافة وصيانة وصرف صحي من عمال مجلس مدينة الحسكة.

وأوضح محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن تكريم هؤلاء العمال واجب وتقدير لدورهم المهم في الحفاظ على نظافة المدينة، ولحثهم على الاستمرار بهذه الجهود المباركة.

وبين رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن إقامة المأدبة وتخصيص عمال مجلس المدينة بها وتوزيع سلال غذائية عليهم هي مبادرة لها أثر إيجابي ومحفز في نفوس العمال لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والعمل، بما يظهر المدينة بالوجه الحضاري الأمثل.

من جهتهم ثمن عمال مجلس المدينة هذه المبادرة، مؤكدين استمرار عملهم لتجاوز الصعوبات التي تواجههم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency