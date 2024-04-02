اتحاد الفنانين التشكيليين ينعي الفنان التشكيلي سالم عكاوي عن عمر ناهز 56 عاماً

دمشق-سانا

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الفنان التشكيلي سالم عكاوي الذي وافته المنية صباح اليوم في دمشق عن عمر ناهز السادسة والخمسين عاماً.

وأثرت أرض الجزيرة السورية على لوحات ابن الرقة الذي ترك خلفه إرثاً فنياً تفرد فيه ليجعله في مصاف الفنانين الرافدين لحركة الفن التشكيلي، واشتغل على المفردات التشكيلية التي تتحرك ضمن الفضاء اللوني من خلال انطباعات تتوالد في أعماله وفق حالة استمرارية.

عكاوي حائز على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق وعضو في اتحاد الفنانين التشكيليين وعضو مؤسس في جمعية ماري للثقافة والفنون وجمعية العاديات وله العديد من المشاركات الفردية والجماعية في المعارض داخل القطر وخارجه، وكان له معرض فردي في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق عام 2021 كما شارك في العديد من الملتقيات التشكيلية.

امتلك الراحل ذائقة بصرية ملفتة وحساسية عالية مع الخط العربي والتصميم الإعلاني، وتخرج عكاوي من معهد إعداد المعلمين، وشارك بإعداد المعارض الفنية بمهرجانات طلائع البعث في دائرة الطلائع في مديرية التربية في الرقة.

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