وقفة تضامنية في نواكشوط تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

نواكشوط-سانا

نظم تجمع الشباب الموريتاني والحزب الوحدوي الاشتراكي والمنتدى الموريتاني لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضايا العاجلة وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في العاصمة الموريتانية نواكشوط تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على سورية واستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وألقى العديد من المشاركين بالوقفة كلمات عبروا من خلالها عن تضامنهم مع سورية واعتزازهم بمواقفها القومية بقياده السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهته نوه السفير قصي مصطفى في كلمة له في نهاية الوقفة بالمتضامنين مبيناً أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية.

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