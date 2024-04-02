طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي حار

2024-04-02

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئويةمع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياَ حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات أحياناً 45 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة  المتوقعة…

منطقة دمشق31 / 15
المنطقة الجنوبية30 / 15
المرتفعات الجبلية21 / 11
المنطقة الوسطى29 / 12
المنطقة الساحلية28 / 15
المنطقة الشمالية29 / 13
منطقة الجزيرة28 / 12
المنطقة الشرقية32 / 16
منطقة البادية30 / 15

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