42 طالباً وطالبة يشاركون في المرحلة الثانية من المسابقة الثقافية الفرعية لاتحاد طلبة طرطوس

طرطوس-سانا

احتفاء بعيد الطالب العربي السوري المركزي الـ 74 شارك اليوم 42 طالباً وطالبة من مختلف اختصاصات كليات ومعاهد جامعة طرطوس في اختبارات المرحلة الثانية من المسابقة الثقافية الفرعية.

وبينت حكم المسابقة المهندسة ليلى إسماعيل في تصريح لمراسل سانا أن المرحلة الثانية من المسابقة تضم 14 فريقاً من مختلف اختصاصات كليات ومعاهد جامعة طرطوس وكل فريق مكون من ثلاثة طلاب تم اختيارهم وفق تصفيات الاختبار الكتابي المؤتمت ممن حصلوا على درجات عالية، وسيتم اختيار 6 فرق للمنافسة في المرحلة الثالثة التي ستقام يوم غد.

وعبر عدد من الطلاب ومنهم جنا محمود وجهاد الشامي ومحسن عمار وجنا عمران وزين إبراهيم وزينب هولا عن أهمية المسابقة كتجربة جديدة لهم والتي تعتمد على روح المنافسة وسرعة البديهة العقلية في الإجابة عن الأسئلة لكسب نقاط الفوز لصالح الكليات والمعاهد التي يمثلونها.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث من الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري أصبوحة أدبية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب شارك فيها كل من الشعراء علي الصالح ومايز مستو وأسامة ديب ومحمد حسن قدموا من خلالها مجموعة من القصائد الغزلية والوجدانية.

ذوالفقار أبوغبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency