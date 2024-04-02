الدفاع الروسية: إسقاط 195 طائرة مسيرة وإيقاع أكثر من 750 عسكرياً بين قتيل وجريح

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 195 طائرة دون طيار أوكرانية، واعترضت 41 صاروخاً، وأوقعت أكثر من 750 عسكرياً بين قتيل وجريح ودمرت معدات ومستودعات ذخيرة.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير العمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية: إنها صدت على محور كوبيانسك هجومين معاديين وكبدت القوات الأوكرانية نحو 20 جندياً، وثلاث مركبات عسكرية وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ميدانياً.

وعلى محور دونيتسك.. تم إحباط محاولتين لهجوم معاد من قبل الألوية الأوكرانية التي فقدت أكثر من 250 جندياً ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة عسكرية وتسعة مدافع ميدان.

وعلى محور أفدييفكا.. ألحقت الوحدات الروسية الهزيمة بالقوات المعادية وكبدتها أكثر من 300 جندي ومعدات وآليات عسكرية.

وعلى محور جنوب دونيتسك.. فقد العدو خلاله ما يزيد على 140 جندياً ودبابتين وأربع مركبات عسكرية وأربعة مدافع ميدان.

وعلى محور خيرسون.. بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكرياً ومعدات عسكرية.

وأضاف تقرير الوزارة: إن قواتها دمرت مستودعاً لأسلحة الطيران وورشة لإنتاج وصيانة المركبات الجوية بدون طيار ودكت مواقع أفراد وعتاد العدو في 152 منطقة وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 195 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعترضت 41 صاروخاً.

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