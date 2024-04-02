ضمن مبادرة “تشارك بالخير”… توزيع وجبات غذائية في السويداء

السويداء-سانا

وزع مشروع “براد الخير” في مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء اليوم وجبات غذائية للأسر المحتاجة وذلك ضمن مبادرة “تشارك بالخير” التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وذكر المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع تم في مقر المؤسسة بدعم من وقف مدينة السويداء وتضمن 100 حصة من الأرز و100 ربطة خبز لمئة عائلة من الأشد احتياجاً.

ولفت نصر إلى أن توزيع المساعدات يأتي في إطار مجموعة فعاليات خيرية يتم تنفيذها خلال شهر رمضان ضمن هذه المبادرة وذلك بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

عمر الطويل

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