في حمص… افتتاح “بازار دعم نشاط المرأة” بدورته التاسعة

حمص-سانا

أطلقت غرفة تجارة حمص لجنة سيدات الأعمال بالتعاون مع سوق الأسر الريفية بمديرية زراعة حمص “بازار دعم نشاط المرأة” بدورته التاسعة ويستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في البازار أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة من مختلف مناطق المحافظة، ويتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات اليدوية والتحف ونباتات الزينة والأكلات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة.

سامر الصفوة خازن غرفة تجارة حمص بين في تصريح لمراسلة سانا أن البازار يضم حوالي 45 مشاركاً ومشاركة يقدمون منتجات مصنوعة يدوياً من مختلف مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن البازار الذي يقام في فندق حمص الكبيرة يدعم الأسر الريفية الأشد احتياجاً وأن الغرفة تسعى من خلال هذه البازارات إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة جداً.

عفاف الحسن رئيسة لجنة سيدات الأعمال بحمص بينت أن المعرض دوري وتقيمه الغرفة للمرة التاسعة، ويضم في هذه الدورة مشاركين جددا بهدف تسليط الضوء على المنتجات الريفية لدعمهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم.

طريف منصور معاون مدير زراعة حمص بين أن مديرية الزراعة تشارك بسبعة أجنحة تتضمن منتجات ريفية مميزة من دبس البندورة والرمان والمكسرات وغيرها وجميعها من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر.

مرام الطويل رئيسة دائرة التنمية الريفية في مديرية الزراعة بينت أن الدائرة تشارك بالمنتجات الغذائية والأشغال اليدوية والهدف منها التعريف بهذه المشاريع والتسويق لها.

المهندسة أريج ديب مديرة سوق المنتجات الريفية بالحديقة البيئية أشارت إلى أن مشاركتهم بالبازار بهدف دعم المنتج الريفي ومنتجات المرأة بشكل عام.

المشاركة سوزان النكدلي لفتت إلى أنها تشارك بمنتجات يدوية من صنعها ضمن جناح المنتجات اليدوية وهي بأسعار مناسبة.

ياسر عساف مندوب منطقة المخرم الفوقاني لفت إلى أن مشاركته ضمن جناح الغذائية والمنتجات الريفية لمجموعة من السيدات، وجميع المنتجات بمواصفات ممتازة وصحية وهدفنا تسويقها لأكبر شريحة من المستهلكين عن طريق البازار.

بدورها ميرد جبوري مندوبة منطقة فاحل أشارت إلى أن جناحها يضم منتجات يدوية منوعة ومن ضمنها الشوكولا التي تصنعها يدويا وبطريقة مميزة.

المهندسة نجوى الجمعة بينت أن مشروعها الذي تشارك به هو عبارة عن نباتات عطرية حولية، بينما تميزت مشاركة الكيميائية يمان التركماني بمستحضرات تجميل من صنعها في حين تعرض نبيلة الخباز وهي ربة منزل الشوكولا بأنواع وأشكال متعددة.

صبا خيربك

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