وقفتا دعم للأسرى في طولكرم والبيرة

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفتين بمدينتي طولكرم والبيرة في الضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للأسرى وإنقاذ حياتهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفتين اللتين دعت لهما القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا صور عدد من الأسرى ورددوا الهتافات الداعمة لقضيتهم والمطالبة بحريتهم، وحملوا لافتات تندد بانتهاكات الاحتلال بحقهم.

وقال منسق القوى الوطنية في طولكرم فيصل سلامة: إن الفلسطينيين لن ينسوا أسراهم الذين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب والتنكيل في معتقلات الاحتلال الذي لم يكتف باحتجازهم وعزلهم عن العالم الخارجي بل منع عنهم زيارة ذويهم وحرمهم من العلاج والطعام ومن أبسط مقومات الحياة في انتهاك لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحقهم.

بدوره قال ممثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين في البيرة: إن أعداد الأسرى تزداد يوماً بعد يوم عبر استمرار حملات الاعتقال فيما تصعد سلطات الاحتلال من انتهاكاتها بحقهم، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن الأسرى الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء حملات التجويع والتنكيل التي تفرض عليهم.

وكان نادي الأسير أوضح في بيان أمس أن الاحتلال اعتقل 7920 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، مبيناً أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 178 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم أو أسماء من استشهد منهم.

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