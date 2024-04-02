ضمن فعاليات عيد الطالب.. توقيع كتاب (إليك يا وطني) للكاتبة منال محمد يوسف في جامعة دمشق

دمشق-سانا

ضمن فعاليات عيد الطالب العربي السوري الرابع والسبعين نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم حفل توقيع كتاب “إليك يا وطني” للكاتبة منال محمد يوسف، وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

وبينت الكاتبة يوسف أن الكتاب يتضمن قصائد وطنية عبرت من خلالها عن حبها المقدس للوطن وقيادته ولأبطال الجيش العربي السوري وشهدائه، معربة عن سعادتها لإطلاق الكتاب في ذكرى عيد الطالب العربي السوري الذي صمد على مقاعد الدراسة طيلة فترة الحرب وكان مثالا للتحدي والعطاء.

المهندس عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب الثقافة والفنون بين في تصريح لـ سانا أن فعالية اليوم حدث نوعي لأن الكاتبة ليست طالبة وإنما اتجهت إلى منظمة اتحاد الطلبة إيماناً منها بأهميتها ودورها وتأثيرها بين جيل الشباب وطلاب الجامعات، معتبراً أن الكاتبة منال أمثولة لكل الشباب العربي والمرأة السورية الصامدة رغم وضعها الصحي الصعب فهي متميزة بملكة الإبداع والثقافة والفكر وهذا الكتاب الثالث عشر، كما تم تكريمها عربياً وعالمياً ولها دور كبير في الثقافة العربية السورية.

حضر توقيع الكتاب الدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق ونوابه وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة وعمداء الكليات.

والكاتبة منال يوسف من مواليد 1981، ولديها 13 كتاباً أدبياً مطبوعاً، منها شعر “أبجديات الوجع” و”الورود في عامها المليون” و”على طريق النور” و”أنا القصيدة” و”الريح” و”لي حكاية أخرى” و”دمع الأزمان”.

هيلانه الهندي

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