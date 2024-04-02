معرض فني لليافعة شهد الحلح في ثقافي السويداء

السويداء-سانا

احتضن قصر الثقافة في السويداء معرضاً تشكيلياً للطفلة شهد الحلح ضم نحو 45 لوحة فنية تنوعت ما بين الرسم الرصاصي والرسم بالألوان بلوحات تتحدث عن الطبيعة والحب والوطن.

وكشفت اللوحات عن موهبة طفلة في الخامسة عشرة من عمرها تحدت الإعاقة السمعية لديها من خلال رسومات عبرت عن كل أحلام الطفولة.

وأكدت والدة شهد السيدة براءة الحلح لمراسلة سانا أن شهد تسعى دوماً رغم إعاقتها السمعية إلى تنمية موهبتها، فهي منذ كان عمرها ثلاث سنوات بدأت موهبة الرسم تتبلور لديها، وقد أقامت معرضاً فنياً منذ أربع سنوات في ثقافي بلدة ملح واليوم تفتتح شهد معرضها للمرة الثانية في ثقافي السويداء وهذه خطوة مهمة لتنمية المواهب لأطفال من ذوي الإعاقة.

وعبرت مديرة معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية أماني زيتوني عن مدى فرحها بإنجاز شهد، فهي واحدة من طالباتها المميزات، مؤكدة أهمية دمج هذه الشريحة من الأطفال في المجتمع ليتلقوا الدعم المناسب من الناس بشكل مباشر، معتبرة أن كل لوحة في هذا المعرض تعبر عن شهد ومراحل حياتها وتطورها، إضافة إلى أن هذه المعارض ومشاركة هذه الفئة من الأطفال فيها تعتبر من أنجح الطرق للاعتماد على الذات والاندماج بالمجتمع.

واعتبرت مديرة الثقافة بالسويداء ليلى أبو فخر هذا المعرض رسالة تنم عن خصوصية لطفلة لديها حالة خاصة من الإرادة والحب وتمثل شريحة من ذوي الإعاقة، فالاهتمام بهذه الشريحة من الأطفال يترك أثراً إيجابياً على حياتهم ويسهم في تطور قدراتهم.

ريم الفارس

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