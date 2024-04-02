الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل

جنيف-سانا

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن تدمير مستشفى الشفاء بمدينة غزة يصيب المنظومة الصحية في القطاع بمقتل.

ونقلت وكالة وفا عن هاريس قولها في تصريحات اليوم: “أجرينا اتصالات مع الموظفين وأخبرونا أن مستشفى الشفاء اختفى ولم يعد قادراً على العمل بأي شكل من الأشكال.. تدميره يصيب المنظومة الصحية في غزة بمقتل، فقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على رعاية صحية جيدة”.

وأشارت هاريس إلى أن 21 مريضاً على الأقل قتلوا خلال فترة حصار الاحتلال للمشفى، مبينة أنه كان على الموظفين جمع المرضى معاً ولم يكن لديهم طعام ولا ماء.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت يوم أمس من داخل مستشفى الشفاء ومحيطه غرب مدينة غزة مخلفة مئات الشهداء ودماراً هائلاً أدى إلى خروج المشفى بالكامل عن الخدمة، حيث دمرت خلال حصارها للمستشفى والذي استمر لأكثر من 14 يوماً مبنى الجراحات التخصصية وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمرت جميع الأجهزة الطبية وأحرقت مباني الكلى والولادة والسرطان والحروق، ودمرت مبنى العيادات الخارجية وثلاجات دفن الموتى.

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