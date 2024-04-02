ضمن حملة “تشارك بالخير” .. شؤون الحسكة توزع 179 سلة غذائية ووجبات إفطار

2024-04-02

الحسكة-سانا

تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة تنفيذ حملة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان المبارك بمختلف المحافظات، حيث وزعت المديرية خلال الأيام الماضية سلات غذائية استفاد منها 179 أسرة من الأسر التي تعيل أيتاماً أو أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أن المديرية أعدت قوائم اسمية بالأسر التي تستفيد من الحملة عبر توزيع سلات غذائية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، مبيناً أنه تم إعداد قاعدة بيانات تضم 550 أسرة أيتام دون سن 18 عاماً و200 أسرة تعيل أشخاصاً من ذوي الإعاقة، وشمل التوزيع حتى الآن 179 أسرة مع مواصلة التوزيع لتشمل كافة الأسر المستفيدة.

وأشار خلف إلى أن المديرية تسعى من خلال التشاركية مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة والمرضى، حيث تتضمن الحملة أيضاً توزيع مواد غذائية وألبسة للأطفال ومبالغ نقدية ووجبات إفطار يتم إعدادها في مطبخ خيري بالحسكة وآخر في القامشلي.

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