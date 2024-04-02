التربية الفلسطينية: 6050 طالباً استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن 6050 طالباً استشهدوا وأصيب 10219 في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 5994 والذين أصيبوا إلى 9890، فيما استشهد 56 طالباً وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105 في الضفة مشيرة إلى استشهاد 266 وإصابة 973 معلماً وإدارياً في القطاع وإصابة 6 واعتقال 73 معلماً في الضفة”.

ولفتت الوزارة إلى أن 351 مدرسة بينها 65 تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ 111 مدرسة، بينما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.

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