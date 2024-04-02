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أجواء ربيعية حارة نسبياً بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

2024-04-02

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة أحياناً، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 الثلاثاءالأربعاءالخميس
دمشق30 / 1431 / 1531 / 16
القنيطرة26 / 1326 / 1325 / 10
درعا30 / 1331 / 1430 / 14
السويداء27 / 1428 / 1527 / 15
حمص28 / 1028 / 1127 / 10
حماة31 / 1331 / 1330 / 12
الحسكة28 / 1129 / 1329 / 13
اللاذقية28 / 1528 /  1526 / 12
طرطوس27 / 1627 / 1626 / 16
حلب28 / 1228 / 1228 / 12
إدلب29 / 1229 / 1227 / 11
دير الزور32 / 1532 / 1633 / 17
الرقة30 / 1231 / 1431 / 14

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