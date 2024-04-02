كوبا وفنزويلا تدينان العدوان على القنصلية الإيرانية: الكيان الإسرائيلي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة

هافانا وكراكاس-سانا

أدانت كوبا بشدة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، محذرة من عواقب هذه الأعمال التي تنتهك سيادة سورية والقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا في منشور على منصة إكس: “ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في دمشق في انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي”.

وشدد روديغير بارييا على أن “هذه الأعمال غير المقبولة تزيد من خطر التصعيد وإضفاء الطابع الإقليمي على الصراع وتنذر بعواقب لا يمكن التنبؤ بها”.

بدوره، أدان وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو العدوان الإسرائيلي، معرباً عن تضامن بلاده مع شعبي وحكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

وأكد بيان نقله موقع راديو هافانا كوبا إدانة فنزويلا بشدة الهجوم الذي شنته “إسرائيل” على القنصلية الإيرانية بدمشق، والذي يعد مثالاً آخر على لاعقلانية الكيان الصهيوني الذي أصبح أكبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب جيل بينتو عن تضامن فنزويلا مع شعبي وحكومتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وأضاف: “نقدم تعازينا القلبية لأسر وأصدقاء الضحايا، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى”.

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