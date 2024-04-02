شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في رفح

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب لليوم الـ 178 إلى 32851 شهيداً و75392 جريحاً، في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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