السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

الرياض- سانا

أعربت السعودية عن إدانتها ورفضها الشديد للعدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشر على منصة إكس اليوم: “إن المملكة العربية السعودية تدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وتعبر عن رفضها القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية”.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره استهداف مبنى القنصلية الإيرانية، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والمعاهدات والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

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