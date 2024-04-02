2 نيسان – اليوم العالمي للتوحد

دمشق-سانا
1917- الكونغرس الأمريكي يوافق على خوض الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.
1918- الجيش البريطاني يحتل فلسطين.
1930- تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطوراً على الحبشة.
1933- أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إيفرست.
1962- الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في السعودية.
1964- طائرات بريطانية تشن عدواناً على اليمن.
1982- الأرجنتين تستعيد جزر فوكلاند “مالفيناس” من بريطانيا التي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأرجنتين، وبدء ما عرف باسم حرب الفوكلاند.
1990- أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء، مع إلزام كل دولة بألا تسمح باستخدام أرضها للقيام بأعمال عدائية ضد الأخرى.
2005- الفاتيكان يعلن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.
2009- قمة مجموعة العشرين المنعقدة في لندن تقر خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي بتريليون دولار تعد الأكبر على الإطلاق.
2014- الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس عقب فوزها في الانتخابات البلدية.
2015- إيران ومجموعة خمسة زائد واحد تتوصلان لخطة عمل شاملة حول برنامج إيران النووي.
من مواليد هذا اليوم:
1743- توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث.
1862- نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.
من وفيات هذا اليوم:
1914- بول فون هايس، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.
1995- هانز ألففين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1970.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للتوحد.
اليوم العالمي لكتاب الطفل.
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