القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في رفح

– وسائل إعلام فلسطينية : 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة تابعة للأمم المتحدة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء بينهم طفلان جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.