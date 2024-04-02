إيران ترفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

طهران-سانا

رفعت إيران اليوم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على قنصليتها في دمشق مطالبة بتسليم المسؤولين عن هذه الجريمة فوراً للعدالة.

ونقل مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني الشكوى التي جاء فيها: “لقد شن الكيان الصهيوني المحتل هجوماً إرهابياً بغيضاً وإجرامياً على مواقع دبلوماسية لإيران في الجمهورية العربية السورية” داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ أي تدابير لازمة بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الصارخ ومنع الأعمال العدائية المستقبلية التي تعرّض أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للخطر.

وحملت إيران الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الجرائم الإرهابية محتفظة بحقها المشروع والأصيل استناداً إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الرد بشكل حاسم على مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وكان المتحدث باسم مجلس الشورى الإيراني نظام الدين الموسوي أكد في وقت سابق اليوم أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم يشكل انتهاكاً لجميع المعاهدات الدولية وأن الرد المناسب على هذا العدوان هو مطلب الشعب الإيراني.

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