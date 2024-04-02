بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة ومشروع صغير.. انطلاق مهرجان (فوانيس رمضان) في حلب

حلب-سانا

بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة ومشروع صغير انطلق مهرجان “فوانيس رمضان” في سوق الحرير بجمعية المهندسين والذي تنظمه غرفة تجارة حلب بالتعاون مع مؤسسة سند الشباب التنموية.

وضم المهرجان العديد من الشركات والمشاريع الصغيرة من مواد تجميلية وتنظيف وألبسة وأغذية ومشغولات يدوية بالإضافة إلى حلويات رمضان وضيافة العيد وكل ما يهم الأسرة السورية بأسعار منافسة وحسومات كبيرة.

وبيّن رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من هذا المهرجان إحياء وإنعاش الأحوال الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والناشئة لدعمها ودعم الأسر، وذلك من خلال إيصال البضائع بأسعار منافسة وحسومات خاصة بالإضافة إلى تأمين خطوط مواصلات وسير إلى هذا السوق.

من جانبه أشار مدير المنطقة الشمالية لمؤسسة سند غيث كيالي أن المهرجان هو الأول من نوعه بالتعاون مع غرفة التجارة لتكون نقطة بيع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمساهمة في التشبيك مع بعضهم البعض ومع المستهلك.

ومن المشاركين قال علي فجلة مدير مبيعات شركة نمبرون للأدوية ومستحضرات التجميل: ما يميز هذا المهرجان أنه لا يوجد صلة وصل بين المنتج والمستهلك ما يساعد على تقديم البضائع بأسعار منافسة وحسومات كبيرة.

أما زُهى الفرا فأوضحت أنها تشارك للمرة الأولى وتقدم مجموعة كبيرة من الحقائب والشالات والحجابات في تجربة جديدة للدخول إلى سوق العمل من مكان جديد وبأسعار مناسبة لشهر رمضان الخير.

ويقول راني يحيى إنه قدم مع محمد قطان مجموعة كبيرة من الهدايا المصنوعة يدوياً حسب الطلب من ريزين ورسم بالخيوط ولوحات وشموع وفسيفساء بالإضافة إلى الخيزران الطبيعي وذلك من خلال طرح أفكار جديدة ومميزة لكل شخص.

وكان لشركة زينو لألبسة الأطفال بإدارة بلال خلوف مشاركة في المهرجان بعروض وحسومات كبيرة من المنتج للمستهلك لتشجيع الأهالي على اقتناء ملابس العيد لأطفالهم بجودة عالية وبأسعار منافسة.

يذكر أن المعرض يستمر حتى الثامن من الشهر الحالي.

آلاء الشهابي

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