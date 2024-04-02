فعاليات ونشاطات متنوعة لفرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة بمناسبة عيد الطالب العربي السوري

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الطالب العربي السوري نظّم فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية مجموعة من الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي شملت عدداً من الكليات والمعاهد التابعة لجامعة دمشق.

وأوضح قاسم العلي رئيس فرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة في تصريح لسانا اليوم أنه تمت إقامة العديد من الفعاليات على مستوى الفرع ومستوى الوحدات الطلابية مبيناً أنها تضمنت أمسيات فنية في المدينة الجامعية بالمزة تخللتها فقرات للحكواتي وألعاب الخفة ومسرح الظل إضافة إلى عرض مسرحي “توركاريه” أقيم بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا على مسرح القباني بدمشق ومسابقة ثقافية رياضية لطلاب كليات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والسياحة وعرض مسرحي بعنوان “ثنائيات الحروف” في المعهد التقاني الإحصائي.

كما تضمنت الفعاليات حسب العلي حملة تنظيف في المعهد التقاني الطبي وحفلاً موسيقياً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وحملة تعقيم أقامتها الهيئة الطلابية في كلية طب الأسنان لعيادات الكلية وكذلك دوري شطرنج في كلية العلوم وتتويج الفائزين في بطولة الألعاب الإلكترونية التي أقيمت بهذه المناسبة على مدى أربعة أيام.

وتستمر فعاليات وأنشطة عيد الطالب التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الثلاثين من شهر آذار الماضي لغاية السابع من شهر نيسان الجاري وتشمل كل فروعه في الجامعات الحكومية والخاصة والفروع الخارجية.

ويحتفل طلبة سورية بعيدهم في الـ 30 من شهر آذار من كل عام إحياء لذكرى انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لطلبة سورية عام 1950 في مدينة اللاذقية.

هيلانه الهندي