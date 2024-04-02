الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوماً إرهابياً لنظام كييف بالمسيرات وتسقطها فوق البحر الأسود

موسكو-سانا

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجوماً إرهابياً لنظام كييف استهدف الأراضي الروسية بواسطة 6 طائرات مسيرة وتم إسقاطها فوق البحر الأسود.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الدفاع قولها إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة لضرب منشآت داخل روسيا الاتحادية مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أحبطت في وقت سابق محاولة تنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف استهدف أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ أرم 70 فامبير.

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