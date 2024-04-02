شهداء وجرحى جراء استمرار قصف الاحتلال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 178 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف دوار الشيخ ناصر وسط خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين كما قصف الاحتلال أرضاً قرب خيام النازحين في منطقة المحررات الملاصقة لجامعة الأقصى غرب المدينة.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون جراء قصف الاحتلال منازل جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتكاب الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 63 شهيداً و94 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 178 على القطاع إلى 32845 شهيداً و75392 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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