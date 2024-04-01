إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حوارة وعقربا جنوب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق كما قامت باعتقال شابين.

من جهة أخرى استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونماً من أراضي الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرق بيت لحم بهدف توسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم اثنين وعشرين فلسطينياً وهدمت منشآت عدة خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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