إسقاط 19 صاروخاً في أجواء مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية محاولة تنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف استهدف أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ أرم 70 فامبير.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 19 صاروخاً فوق مقاطعة بيلغورود أطلقها نظام كييف في محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ أرم 70 فامبير.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 قذيفة أطلقت من راجمات فامبير ميلرز فوق مقاطعة بيلغورود.

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