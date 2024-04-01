القوات الروسية تقصف مطاراً عسكرياً في مقاطعة دنيبروبيروفسك الأوكرانية

موسكو-سانا

قصفت القوات الروسية اليوم مطار كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر عسكري قوله: “إن القوات الروسية قصفت المطار بعد رصد نشاط للطيران العسكري الأوكراني فيه”، مشيراً إلى أن انفجارين هزا المطار بعد أن رصدت القوات الروسية نشاط مقاتلات ومروحيات في المطار.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق اليوم أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولايف.

وكان المتحدث باسم الكرملين أكد مرارا أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية أو المؤسسات والمرافق المدنية.

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