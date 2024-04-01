ابتكارات متنوعة في معرض مشروعات تخرج طلاب المعهد التقاني الصناعي بدرعا

درعا-سانا

ضم معرض نظمه فرع درعا للاتحاد الوطني لطلبة سورية ضمن احتفالية الطالب العربي السوري 15 مشروع تخرج لطلاب المعهد التقاني الصناعي في المحافظة خلال العامين الماضيين.

المعرض الذي نظم بالتعاون مع الهيئة الطلابية للمعهد التقاني الصناعي شمل ابتكارات عدة مثل دارات إنذار سرقة ونهاية شحن، ومشروعات للطاقة المتجددة عن طريق الرياح لإنارة المنازل، وإطفاء حريق بواسطة جهاز إنذار، والاستشعار المطر، بالإضافة إلى مشروع الري الحديث باستخدام التحكم الآلي.

مدير التربية المساعد للشؤون المهنية فايز العتمة نوه بأعمال الطلاب المشاركة بالمعرض والتي جاءت برأيه تتويجاً لثمرة جهودهم خلال سنوات مضت، وحملت صفة الريادة كون أن معظمها نحا باتجاه الطاقات المتجددة، وسعى لمواكبة التطور التقني الحاصل على مستوى العالم.

وسام محاميد رئيس فرع درعا لاتحاد الطلبة أكد أهمية هذه المشروعات من حيث الابتكار الذي يعكس تميز عقل الطالب السوري في المجالات العلمية، وتصميمه على إظهار أفكاره رغم قلة الإمكانيات.

وقدم المشاركون بالمعرض شرحاً مفصلاً عن أعمالهم موضحين ما اكتسبوه وتعلموه من مهارات خلال فترة ابتكار تصاميمهم.

وتحدث الطالب عبد الرحمن مسالمة عن مشروعه في نظام ري حديث باستخدام التحكم الآلي بهدف توفير المياه وسقاية المحاصيل، فيما لفت الطالب أشرف المحمود إلى أهمية مشروعه الذي يحتوي على تنبيه إنذار (5 فولط) وحساس يستقبل إشارة عن بعد عن طريق الأشعة أو الحرارة ينبه بوجود حريق.

وتمنى طلاب المعهد التقاني الصناعي إقامة المزيد من المعارض لمشروعات التخرج بصورة سنوية حتى يستفاد منها الطلاب المستجدون والراغبون الالتحاق في الدراسة بالمعهد.

ليلى حسين