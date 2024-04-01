المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي وتحقق فيهما إصابة مباشرة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بعد ظهر اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلو المقاومة فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي، بقذائف المدفعية، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت بعمليتين منفصلتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، الأولى بالأسلحة الصاروخية، والثانية بقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقعي المطلة والمنارة للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
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