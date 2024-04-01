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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي وتحقق فيهما إصابة مباشرة

المقاومة اللبنانية

2024-04-01

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بعد ظهر اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلو ‏المقاومة فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي، ‏بقذائف المدفعية، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

كما أعلنت المقاومة أنها استهدفت بعمليتين منفصلتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، الأولى بالأسلحة الصاروخية، والثانية بقذائف المدفعية، ‏وأصابته إصابة مباشرة.  ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقعي المطلة والمنارة للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

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