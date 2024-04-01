لوحات تضج بالحياة والأمل في المعرض التشكيلي مواهب واعدة 5 بحمص

حمص-سانا

احتضنت صالة المعارض بمديرية ثقافة حمص اليوم مئتين وعشرين لوحة لفنانين تشكيليين محترفين وهواة في معرض الفن التشكيلي مواهب واعدة 5 الذي ينظمه مشروع مدى الثقافي دعما للشباب ودورهم في الحياة الثقافية.

وجسد المشاركون في لوحاتهم المتنوعة القياسات والأبعاد موضوعات تضج بالحياة بكل تجلياتها من خلال الأنثى والربيع والطبيعة بمختلف انفعالاتها الكونية مستخدمين في ذلك تقنيات كلاسيكية وأخرى تحاكي الحداثة مما أضاف بريقا الى المعرض.

وأوضح مدير مشروع مدى الثقافي رامز حسين في حديث لـ سانا أن المعرض الذي جاءت بعض نتاجاته من أعمال ملتقى مدى التشكيلي الذي أقيم الأسبوع الماضي في الهواء الطلق بحديقة الدبلان يأتي استكمالا لمشروع مدى الذي انطلق منذ سنتين لدعم الشباب الهواة والإضاءة على تجاربهم الفنية والاستفادة من أسلافهم المحترفين بالتزامن مع إقامة نشاطات فنية مواكبة بمشاركة الاطفال الموهوبين تشكل ككل نهضة ثقافية في حمص وباقي المحافظات.

بدوره أعرب المسؤول عن الفن التشكيلي بمدى الفنان التشكيلي فريد وسوف عن تفاؤله بالتطور الذي شهده المعرض مع مشاركة تسعة وثمانين فناناً محترفاً وهاوياً من الشباب والأطفال ومن مختلف الأعمار في لوحات تعددت تقنياتها اللونية والأسلوبية وزادها جمالاً التجديد الذي ظهر في لوحات اعتمد فيها فنانون على حبر الجوز كتجربة الهاوي محمد إقبال سليمان أو قشور القصب في تجربة الخطاط المحترف محمد جاويش وغيرهما.

من جهته مدير الفن التشكيلي في مدى الفنان التشكيلي محمد العلي لفت إلى أن الهدف من إقامة معارض مدى التشكيلية بشكل مستمر هو استقطاب أكبر عدد من الهواة الشغوفين بالفن التشكيلي وصولا الى إقامة معارض خاصة بكل فئة بما فيهم الأطفال، لافتاً الى أن معرض اليوم شهد مشاركات من محافظات عدة كمشاركة الطفلة لجين يوسف من حلب بلوحتين زيتيتين للطبيعة الصامتة وإسقاطات الضوء في شوارع المدينة.

وعبر الفنان التشكيلي مازن منصور عن سعادته للحضور الجماهيري الكبير الذي شهده المعرض وللنهضة التشكيلية التي تعيشها حمص بفضل هذه المعارض المبشرة بتطور الحركة التشكيلية بمدارسها وتقنياتها ومواضيعها التي بدأت تنحو باتجاه الجرأة الواضحة في طرح الأفكار والأساليب.

وتشارك الفنانة التشكيلية أية ظفور بلوحتين زيتيتين عن المرأة وانفعالاتها واعتماد العثمان بلوحتين إحداها عن ظاهرة التسول والثانية عن زهرة الأقحوان والشابة ربا سليمان بلوحتين إحداها عن الخيول وماتعنيه من سباق الحياة فيما يشارك الشابان الموهوبان حيدر اليوسف و مرشد ونوس بلوحات زيتية تعبر عن شعاع الأمل.

ورافق المعرض الذي يستمر على مدى أربعة أيام ترانيم موسيقية أداها الشاب الموهوب سليمان الصبح على آلة البيانو.

حنان سويد