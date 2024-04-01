مباحثات سورية عراقية في بغداد حول وضع العمالة السورية في العراق

بغداد-سانا

أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح خلال لقائهما اليوم عن الحرص على تعميق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخةً منه: إن الأسدي عبر عن وقوف العراق إلى جانب سورية في استعادة دورها العربي والإقليمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع مناطقها، مشيراً إلى ضرورة تنظيم وضع العمالة السورية وفقاً للقوانين وسوق العمل العراقي.

من جهته أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على مواجهة التحديات المشتركة بما يلزم تكثيف التعاون الثنائي والارتقاء به إلى المستوى الذي يلبي طموح الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدندح أن اللقاء بحث أوضاع الجالية السورية في العراق، وضرورة حل مشاكل المخالفين لشروط الإقامة بمنحهم فرصةً لتسوية أوضاعهم بشروط ميسرة وخاصة، لافتاً إلى أن الجالية تقوم بدور مهم وكبير في حقول الطب والبناء والخبرة والإدارة لكثير من المنشآت السياحية والخدمية.

ولفت الدندح إلى أن اللقاء ناقش ضرورة تقديم التسهيلات للسوريين القادمين للعمل، وتأمين حصولهم على الموافقات وسمات الدخول تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

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