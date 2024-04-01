الشريط الإخباري

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد من مقر السفارة الإيرانية بدمشق: كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية

انظر ايضاً

سفير إيران في دمشق حسين أكبري: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويقوم بكل شيء مناف للإنسانية لتحقيق ما يريد

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved