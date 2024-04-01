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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المطران كريكور كوسا في قداس عيد الفصح: نتمنى السلام والمحبة لسورية ونتذكر احتضانها للأرمن
2024-03-31
الطلبة السوريون في الهند يجددون تأكيدهم وإصرارهم على المشاركة في تنمية وتطور الوطن
2024-03-30
الطلبة السوريون في كوبا: نقف دائماً إلى جانب وطننا وسنكون خير سفراء له
2024-03-30
مجلس الشعب: انتفاضة يوم الأرض شكلت الصورة الحقيقية لجوهر النضال الوطني الفلسطيني
2024-03-29
الخارجية الروسية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتؤكد أنه انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي
2024-03-29
سورية تدين العدوان الإرهابي الإسرائيلي على ريف حلب وتدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة
2024-03-29
رئيس الحزب الشيوعي الروماني: العلاقات الرومانية السورية تميزت بالصداقة والتضامن
2024-03-29
محليات
ضمن حملة تشارك بالخير… إطلاق حملة لمساعدة الأسر المحتاجة على تأمين مستلزمات العيد
2024-04-01
مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية ضمن ورشة عمل حوارية بحمص
2024-04-01
شهداء وجرحى جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق
2024-04-01
الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه… ندوة نقاشية تفاعلية في جامعة دمشق
2024-04-01
وزير الأوقاف: التسجيل على منصة الحج متاح لجميع السوريين ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة
2024-04-01
السورية للاتصالات تطلق خدمة تسجيل طلب الحج عبر المنصة الإلكترونية
2024-04-01
السورية للاتصالات: تقديم طلبات استعادة الخدمات الهاتفية الملغاة مستمر حتى 15 الجاري
2024-04-01
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية للفنون القتالية بلعبة الجوجستو للبراعم
2024-04-01
بيسان جمول موهبة صاعدة في كرة المضرب
2024-04-01
ريال مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
2024-03-31
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي
2024-03-31
بعد تألقها محلياً… سمرة النداف تطمح للعالمية في المواي تاي
2024-03-31
قبل نهايته بأربع جولات… لقب الدوري الممتاز لكرة القدم يحسمه الفتوة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه
2024-03-31
فولهام يتعادل مع شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم
2024-03-30
اقتصاد
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
2024-04-01
بدء تسويق محصول الثوم الشتوي في الحسكة
2024-04-01
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 11 ألف ليرة
2024-04-01
الصين: أمريكا تعرقل التعاون التجاري الطبيعي بين شركات البلدين
2024-04-01
زراعة السويداء: الحالة العامة للمساحات المزروعة بالقمح جيدة
2024-04-01
زراعة 1150 هكتاراً بمحصول البطاطا الربيعية في منطقة الغاب
2024-03-31
خلال أول شهرين من العام الجاري.. توسع قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية بالصين
2024-03-31
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