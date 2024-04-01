ضمن حملة تشارك بالخير… إطلاق حملة لمساعدة الأسر المحتاجة على تأمين مستلزمات العيد

دمشق-سانا

ضمن أنشطة حملة (تشارك بالخير) خلال شهر رمضان المبارك، أطلقت جمعية غراس التنموية اليوم حملة لمساعدة عدد من الأسر المحتاجة في دمشق على تأمين مستلزمات عيد الفطر لهم.

وتتضمن الحملة التي تستهدف أكثر من 1000 أسرة من الأيتام وفاقدي المعيل والطلاب، توزيع ألبسة ومواد غذائية ومستلزمات أطفال ومبالغ نقدية.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لمراسل سانا أن الوزارة تقدم كل التسهيلات للمنظمات غير الحكومية في عملها ضمن حملة تشارك بالخير، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل التشاركي بين جميع الجهات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.

المديرة الإدارية في الجمعية منى نعمو عرضت للأعمال التي تقوم بها غراس من رعاية الأيتام وتقديم المعونات المادية والتعليمية لعائلاتهم، إلى جانب رعاية عدد من الطلاب ممن تقف ظروفهم المادية حائلاً دون إتمام تعليمهم، وإقامة دورات التمكين المهني للسيدات في المراكز التابعة للجمعية لتأمين مصدر رزق لهن مع الاهتمام بتنمية الشباب وتحسين مهاراتهم وقدراتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.

بدورها لفتت مسؤولة القسم الإعلامي في الجمعية نور نداف إلى أن برامج الجمعية تشمل الجانب التنموي والدورات المهنية، والدعم الطبي والفرق الجوالة والذي يشمل تقديم الخدمات الطبية لـ 30 قرية في ريفي دمشق والقنيطرة والبرنامج الإغاثي للأسر السورية.

وأكد عدد من المتطوعين في الجمعية أهمية العمل الإنساني التطوعي في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد وخاصة بعد الحرب الإرهابية، مشيرين إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع من أجل مد المساعدة والعون للأسر المحتاجة.

مهند سليمان

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