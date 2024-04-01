لجنة التحقيق الروسية تفتح تحقيقاً بشأن أنشطة إرهابية غربية ضد روسيا

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستفتح تحقيقاً في تنظيم وتمويل أعمال إرهابية موجهة ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول غربية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم: “تم تنظيم تحقيق إجرائي في المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية بناء على طلب من نواب في مجلس الدوما وشخصيات عامة بشأن العمليات الإرهابية الموجهة ضد روسيا كتفجير خطوط أنابيب غاز السيل الشمالي من قبل أشخاص ومنظمات تقع في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص وغيرها من العمليات التي تمت على الأراضي الروسية أو استهدفت مصالح روسيا”.

وأشارت اللجنة إلى أنه ستتم دراسة المواد بعناية ومن ثم سيتم النظر في مسألة استخدام آليات التعاون القانوني الدولي بشأنها.

وكان نواب في مجلس الدوما أرسلوا إلى مكاتب المدعي العام في خمس دول هي “روسيا الاتحادية وألمانيا وقبرص والولايات المتحدة وفرنسا” وكذلك لجنة التحقيق الروسية بيانا بشأن التحقيق الفوري ومنع تمويل أعمال الإرهاب الدولي، وقدموا في ملحق للبيان أدلة مباشرة على المبادرين والمنظمين ومرتكبي هذه الجرائم والتستر عليها وتمويلها.

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