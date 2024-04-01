الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

هونغ كونغ-سانا

سجل الذهب اليوم مستوى قياسياً جديداً مع تزايد ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب وكالة فرانس برس وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد عند 2265.73 دولاراً للأونصة.

وسجل إقبال كبير على شراء الذهب هذا العام، في وقت ألمح البنك المركزي الأميركي إلى احتمال تخفيف شروط الائتمان.

وتميل أسعار الذهب مؤخراً إلى الارتفاع باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، وذلك مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفي ظلّ المخاوف من اتساع نطاق الصراعات القائمة حالياً في عدد من البؤر حول العالم.

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