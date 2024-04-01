54823 شهيداً في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32845 شهيداً و75392 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 63 شهيداً و94 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهة أخرى ناشدت الوزارة جميع المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية، محذرة من أن خروج المستشفى من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، كما أنه يحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، ولا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency