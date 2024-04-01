الأمن الروسي: المسلحون المحتجزون في داغستان متورطون في تمويل إرهابيي (كروكوس) وتزويدهم بالسلاح

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن المسلحين الذين احتجزتهم قوات الأمن في داغستان قاموا بتمويل الإرهابيين الذين هاجموا مجمع كروكوس التجاري قرب موسكو وزودوهم بالسلاح.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: “ثبت أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير أموال لمرتكبي العملية الإرهابية في كروكوس في الـ 22 من آذار الماضي، فيما اعترف أحد المحتجزين بأنه وفر الأسلحة للإرهابيين الذين هاجموا المجمع وسلّمها في منطقة ميتيشي بضواحي العاصمة موسكو”.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اعتقلت 3 مسلحين في عملية أمنية خاصة صباح اليوم بمدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية، حيث جاء في بيان اللجنة أن المعتقلين خططوا لهجمات إرهابية، وضبطت في أماكن اعتقالهم أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة.

وأسفر الهجوم الإرهابي في كروكوس عن مقتل 144 شخصاً وإصابة أكثر من 600 بجروح.

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