بدء تسويق محصول الثوم الشتوي في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة تسويق محصول الثوم الشتوي المزروع في حقولهم على مساحة بلغت 461 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بالمحافظة.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة الحسكة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج المحافظة لهذا الموسم إلى حوالي 1383 طناً مع نهاية جنيه، ولفت إلى أن حالة المحصول جيدة ولم يسجل وقوع إصابات فطرية أو حشرية.

وبين بلال أن تسويق المحصول وطرحه في الأسواق يتم تباعا وسيسهم في توافره للأهالي وانخفاض أسعار بيعه تدريجياً، ليبدأ بعدها زراعة محصول الثوم الصيفي.

يشار إلى أن إنتاج محصول الثوم الشتوي في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي قارب 1450 طناً.

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