في دير الزور وضمن حملة تشارك بالخير… توزيع 10 آلاف سلة غذائية ويومياً ألفي وجبة إفطار

دير الزور-سانا

تجاوز عدد السلات الغذائية التي وزعت على الأسر المحتاجة بدير الزور 10 آلاف سلة، وذلك ضمن فعاليات حملة (تشارك بالخير) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان بمختلف المحافظات.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور أحمد اطليوش أن الحملة التي تنفذها المديرية بالتعاون مع جهات رسمية وجمعيات أهلية تهدف إلى تقديم يد العون للأسر المحتاجة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن السلات الموزعة منذ بداية الشهر الفضيل بلغت حتى الآن 10 آلاف سلة والتوزيع مستمر لنهاية الحملة.

وبين اطليوش أنه ضمن أنشطة الحملة تمت إقامة خمسة مطابخ رمضانية، موزعة في جمعيات غيث التنموية والمرأة العربية وبصمة فراتية، إضافة إلى المطبخ الموجود في مركز الوادي للتدريب والتأهيل السياحي والمطبخ الخيري في تكية الراوي، وتوزع جميعها أكثر من ألفي وجبة إفطار يومياً.

وأكد اطليوش أن العمل يجري بشكل منظم من خلال فريق عمل يضم ممثلين عن المكتب التنفيذي في المحافظة ومديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف وغرفة التجارة والصناعة والمجتمع المحلي، والذي يشرف على آلية العمل وينسق كل الأعمال والمساهمات والمبادرات التي تندرج ضمن الحملة.

ونوه مدير الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتشبيك بين الجمعيات الأهلية في المحافظة التي أجرت مسحاً للعائلات ضمن نطاق عملها للوقوف على حالة العائلات الأكثر احتياجاً، وتقديم هذه المعلومات للمديرية التي بدورها أنشأت قاعدة بيانات مشتركة يتم تحديثها بصورة يومية، بهدف تحقيق أهداف الحملة وعدم الازدواجية في تقديم الدعم والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

ابراهيم الضللي

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