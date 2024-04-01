المقاومة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب جريمته المروعة في مجمع الشفاء بدعم أمريكي

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمته المروعة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بدعم أمريكي، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء في إجراءات فعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “أمام ما تكشف صباح اليوم بعد انسحاب جيش الاحتلال الإرهابي من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وحجم الدمار الهائل الذي لحق بالمكان، من تدمير للمباني، وحرق وتجريف للأقسام، ونسف للأحياء المحيطة به على رؤوس ساكنيها، وآثار عمليات الإعدام المروعة التي تم اكتشافها، وجثامين الشهداء مقيدي الأيدي المدفونين أحياء، أو الذين تحللت أجسادهم وتعفنت، أو الذين داستهم جنازير الدبابات، وغيرها من الفظائع، فإننا نؤكّد على أن هذه الجريمة المروعة، تدل على طبيعة هذا الكيان الفاشي المارق الذي يستمر بتنفيذ أبشع حروب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، دون أن يحرك العالم ساكناً، وبدعم كامل وبلا حدود من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى ويجري من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج للحياة في قطاع غزة، وعلى رأسها القطاع الصحي والمستشفيات، والذي يتم بالسلاح الأمريكي وكل صور الدعم والإسناد العسكري والسياسي”.

وأضافت المقاومة: إن “حجم التدمير والقتل الذي يبرع فيه العدو لا يعني تحقيقه أي انتصار على إرادة شعبنا، المتشبث بأرضه وهويته، وهذه الهجمة الهمجية على قطاع غزة، تؤكد من جديد حقيقة ما يسعى له العدو بدفع أبناء شعبنا للهجرة عن أرضهم تنفيذاً لمخططاته بتصفية القضية الفلسطينية”، مشيرة إلى أن هذه الجرائم النازية لن تفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تتصدى للعدوان الهمجي بكل بطولة وفداء.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبها الاحتلال بحق مجمع الشفاء ومحيطه وبالتحرك الفوري للدخول إلى مدينة غزة والاطلاع على حجم الجريمة، كما طالبت الهيئات القضائية الدولية وخصوصا محكمة الجنايات الدولية بالبدء في إجراءات فعلية للتحقيق في هذه الجريمة، وبمجمل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

ودعت المقاومة أحرار العالم وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى تكثيف حراكهم الضاغط على العدو الإسرائيلي الهمجي وداعميه، وتقديم جميع أشكال الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى كسر العدوان وتحقيق التطلعات بالحرية والاستقلال واسترداد الأرض والمقدسات.

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