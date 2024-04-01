أردوغان يقر بخسارة حزبه في الانتخابات المحلية في تركيا

أنقرة-سانا

أقر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بخسارة حزبه (حزب العدالة والتنمية) بالانتخابات المحلية في البلاد، والتي من المتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات النتائج النهائية اليوم.

وخلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في مقر الحزب وفقا لوكالة فرانس برس قال: “لم نحصل على النتائج التي أردناها”.

وأظهرت نتائج جزئية من مختلف مناطق البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة تقدماً كبيراً لحزب الشعب الجمهوري على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ العام 2019 مع فرز غالبية صناديق الاقتراع.

وأعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل عن سعادته بالنتائج التي حققها الحزب حسب البيانات الأولية، معتبراً أنه سيقود سياسة جديدة في البلاد تعيد القانون المفقود.

ودعي 61 مليون ناخب إلى المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات في محافظات البلاد، فضلاً عن مجالس المحافظات ومسؤولين محليين آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency